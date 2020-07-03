Українська письменниця, борець за права державної мови Лариса Ніцой розповіла, як Росія вкрала історію в України

За її словами, жителі України повинні застосовувати до РФ історичну назву "Московія", так як термін "Русь" вкрадений росіянами в українців.

З такою заявою вона виступила в 2018 році під час ефіру ObozTV.

"Ви знаєте, як вони стали руськими? Російські царі спочатку вкрали у нас назву "Русь". Адже вони були московитами. Русь – це наше. У ваших батьків вкрали хату, а ви кажете, що власники - ті, хто вкрали", - заявила письменниця.

На питання, кому зараз належить термін "русский", Ніцой відповіла:

"Це наше! У нас поцупили все. Ми з вами руськs насправді, а вони - московити. Московське царство указом Петра Першого назвало себе Русь. Уявіть собі, що Німеччина сьогодні прокидається, а Франція видає указ - ми сьогодні Німеччина. Це ж маячня!"

"Але московити й далі називали себе московитами. Тоді підключилася Катерина Друга і видала наступний указ - всіх московитів, які називають себе московитами - бити палицями нещадно. Це історичний факт, це лежить в музеях! В результаті московитів карали і змушували називатися рecькими", - продовжила вона.

За словами Ніцой, "треба чітко назвати їх їхньою назвою - московити, а не росіяни".

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.