Украинская писательница, борец за права государственного языка Лариса Ницой рассказала, как Россия украла историю у Украины
По ее словам, жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.
С таким заявлением она выступила в 2018 году во время эфира ObozTV.
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"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - заявила писательница.
На вопрос, кому сейчас принадлежит термин "русский", Ницой ответила:
"Это наше! У нас стырили все. Мы с вами русские на самом деле, а они - московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ - мы сегодня Германия. Это же бред!"
"Но московиты и дальше называли себя московитами. Тогда подключилась Екатерина Вторая и издала следующий указ - всех московитов, которые называют себя московитами - бить палками беспощадно. Это исторический факт, это лежит в музеях! В результате московитов наказывали и заставляли называться русскими", - продолжила она.
По словам Ницой, "надо четко назвать их ихним названием - московиты, а не россияне".
Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.
Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.
Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.