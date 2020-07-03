Одне з найкрасивіших курортних міст Крима Феодосія після анексії прийшла в занепад, і цей процес триває

У що перетворилася перлина окупованого півострова, показав відомий російський блогер Ілля Варламов, опублікувавши докладний звіт на своїй сторінці під назвою «Курортний сезон в Криму. Феодосія: як з раю зробили гадючник» в «Живому Журналі».

За його словами, він проїхав Крим від Севастополя до Керчі, щоб подивитися, як тут «кипить» туристичний сезон.

Приїжджати на півострів з інших регіонів без довідок та обсервації дозволили ще два тижні тому, однак готелі і санаторії нормально запрацювали лише з липня.

«Щоб заселитися, потрібно було посвідчення про відрядження – дивний папір з минулого, який відсікав курортників. Це, щоправда, не завадило тим, хто готовий тулитися в легендарних кримських нетрях приватного сектора. Вони тоненьким струмочком потекли в Крим ще в червні, поступово заповнюючи пляжі», – пише він.

Першим містом після Сімферополя, куди поїхав Варламов, стала Феодосія. Тут народився і виріс художник Іван Айвазовський, жив і писав Олександр Грін, Осип Мандельштам, гостювали Чехов, Горький та інші відомі особистості.

Однак зараз місто втратило колишню красу. Блогер пояснює, що воно заросло «шалманами, дешевими дискотеками і пивними ригалівками».

«Якщо інші курорти Криму ще якось розвиваються, то Феодосія не змінюється взагалі ніяк. Зовсім. Тут нічого не відбувається! Як був пи***ць і розруха, так вони тут і залишилися. Після 2014 року було прийнято говорити: «Ну-у-у-у-у-у, це х*хли довели таке прекрасне місце до стану смітника! У всьому винні х*хли! Ось ми тепер порядок наведемо! Ось зараз розправимо плечі, ось буде краса!» Ага... Пройшло 6 років, але щось поки нічого не змінюється...», – констатує він.

Свої слова Варламов підтверджує фотографіями, на яких – депресія і печаль.

Так, пляжі Феодосії брудні і недоглянуті, а після шторму загальну картину ще більше псують винесені на берег водорості. Ті, хто не хоче лежати в смітті, можуть за 300 рублів орендувати лежак.

«Із сервісів всі, приблизно, як на провінційному вокзалі. Шавуха сумнівного походження, дешеве пивце, кукурудза, морозиво», – підкреслює росіянин.

Коли приходить вечір, свою лепту в загальну картину «відпочинку» вносять музика рівня сільських дискотек і запахи палаючого на вугіллі м'яса та пива.

Серед інших моментів Варламов зазначив хаотичну забудову, причому поряд з історичними будівлями ліплять подобу чогось сучасного, засилля аудіореклами на вулицях і так далі.

«По Феодосії важко ходити, тому що куди не глянь, буде боляче. І добре, що фотографія не передає звук!.. Місто реально загинається і з кожним роком опускається на дно. Раніше ще була хоч якась надія, але зараз її майже не залишилося. Містом ніхто не займається, сюди не вкладають гроші. Місцеві живуть одним днем: якщо можна щось урвати тут і зараз, треба урвати», – з сумом підсумував автор.

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