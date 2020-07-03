Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" з підрозділу "Мотороли"

Як передає Politeka.net, про це повідомив відомий блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

"Юрій "Січень" Морозів пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів", - повідомив він.

Згідно з даними "Миротворця" проти України Морозов воював у складі банди бойовиків, якою керував вже ліквідований "Моторола".

Раніше ми повідомляли, що російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", поділився планами бойовиків на Україну.

За його словами, головною метою терористів "Л/ДНР" є повалення чинної української влади.

"Думаю, якщо опитати бійців, то відповідь буде приблизно один: треба знести владу в Києві. Далі все одно: зробити свою Україну, нормальну, або приєднатися до Росії", - заявив він.

За його словами, розглядаються обидва варіанти, однак сценарій з Росією є нібито більш "надійним" для майбутнього Донбасу. Терорист також озвучив, що бойовики чекають наказу "згори", а він у свою чергу бажає приєднання окупованих територій до Росії.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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