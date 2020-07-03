Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" з підрозділу "Мотороли"
Як передає Politeka.net, про це повідомив відомий блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.
"Юрій "Січень" Морозів пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів", - повідомив він.
Згідно з даними "Миротворця" проти України Морозов воював у складі банди бойовиків, якою керував вже ліквідований "Моторола".
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Раніше ми повідомляли, що російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", поділився планами бойовиків на Україну.
За його словами, головною метою терористів "Л/ДНР" є повалення чинної української влади.
"Думаю, якщо опитати бійців, то відповідь буде приблизно один: треба знести владу в Києві. Далі все одно: зробити свою Україну, нормальну, або приєднатися до Росії", - заявив він.
За його словами, розглядаються обидва варіанти, однак сценарій з Росією є нібито більш "надійним" для майбутнього Донбасу. Терорист також озвучив, що бойовики чекають наказу "згори", а він у свою чергу бажає приєднання окупованих територій до Росії.
Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"
Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.
Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.