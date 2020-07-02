В Росії голосування за поправки до Конституції перетворили на цирк з радянським антуражем

Видання "Оглядач" опублікувало подробиці і кадри з дільниць, передає Politeka.net.

З 25 червня по 1 липня в РФ пройшов референдум за поправки в основний закон, які дозволять Володимиру Путіну піти на ще один президентський термін без перерви. Жителі села Горбунки в Ленінградській області креативно підійшли до організації заходу і оформили дві дільниці в "сталінському" стилі 30-х років.

У соціальних мережах ініціатори акції заявили, що захотіли провести вибори з "колоритом і ностальгією 1936 року". На виборчій дільниці поставили бюст Леніна, прикрасили стіни радянськими прапорами, плакатами та раритетними речами. Самі члени виборчої комісії переодяглися в тематичні костюми: колгоспників, фізкультурників і співробітників НКВС. Вони пишуть, ніби ідея сподобалася багатьох росіян, що відвідали ділянки.

Раніше стало відомо, що за результатами підрахунку за "обнулення" термінів Володимира Путіна проголосували 77,9% росіян і лише 21,2% - проти. Завдяки цьому правління чинного президента може бути продовжена ще як мінімум на шість років.

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