В России голосование за поправки к Конституции превратили в цирк с советским антуражем

Издание "Обозреватель" опубликовало подробности и кадры с участков, передает Politeka.net.

С 25 июня по 1 июля в РФ прошел референдум за поправки в основной закон, которые позволят Владимиру Путину пойти на еще один президентский срок без перерыва. Жители деревни Горбунки в Ленинградской области креативно подошли к организации мероприятия и оформили два участка в "сталинском" стиле 30-х годов.

В социальных сетях инициаторы акции заявили, что захотели провести выборы с "колоритом и ностальгией 1936 года". На избирательном участке поставили бюст Ленина, украсили стены советскими флагами, плакатами и раритетными вещами. Сами члены избирательной комиссии переоделись в тематические костюмы: колхозников, физкультурников и сотрудников НКВД. Они пишут, будто бы идея понравилась многих россиянам, посетившим участки.

Ранее стало известно, что по результатам подсчета за "обнуление" сроков Владимира Путина проголосовали 77,9% россиян и лишь 21,2% - против. Благодаря этому правление действующего президента может быть продлено еще минимум на шесть лет.

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