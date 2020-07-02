Україна вирішила зіграти на контрастах і показати жителям ОРДЛО, чого вони позбулися, вибравши «руський мир»
Відомий донецький журналіст і блогер Денис Казанський опублікував у соцмережах фотографії нової дороги з Сіверодонецька в Станицю Луганську.
«Все правильно зробили. Переїжджаючи через КПВВ, люди з ОРДЛО повинні бачити контраст між Україною і руським миром», – підписав він публікацію.
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На кадрах – нова добротна дорога, яка тягнеться на багато кілометрів.
Член української делегації в Тристоронній контактній групі впевнений, що подібні відмінності змусять задуматися жителів окупованих територій і сподвигнуть їх до повернення в Україну.
Проте в коментарях не всі поділяють оптимізм автора.
«Тут справа така. Разюча різниця між Північною і Південною Кореєю за понад півстоліття так і не принесла корейцям звільнення від пхеньянського режиму», «Треба, щоб вздовж дороги висіли українські стяги. Когось дуже коробить, а хтось мліє від виду прапора. Нехай майорять, і всі знають, що це Україна», «Це їм ні про що не говорить, вони не "пробивні"», «А потім вони приїжджають у пенсійний фонд у станиці і хороше враження швидко випаровується :(», «От якщо по-чесному, то не**й там їм переїжджати і дивитися! нехай насолоджуються підсумками свого референдуму в гордій самоті!», «Пізно очухались», – пишуть користувачі.
Раніше ми розповідали про те, що жителів ОРДЛО позбавили можливості безперешкодно їздити на курорт в Седово в Новоазовському районі. Окупанти ввели ряд вимог, виконання яких під силу не всім простим людям.
Нагадаємо, ЗСУ здійснили зухвалу операцію під носом у бойовиків.
Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.
Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".