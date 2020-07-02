«Молоді республіки» «ДНР» і «ЛНР» все більше починають нагадувати власним же жителям концтабір або якесь гетто

Якщо зовсім недавно окупанти ускладнили до неможливості виїзд з підконтрольних бойовикам територій в Україну та Росію, то тепер черга дійшла і до «міжреспубліканського» сполучення, передає телеграм-канал «Донбаський Кейс».

Щоб покинути межі «республіки», людям необхідно отримати спеціальні види дозволів. Причому це стосується не тільки поїздок в сусідню «ЛНР», але і «подорожей» за місцем проживання.

Так, оскільки моря стали недоступні для жителів «звільнених республік», навіть відпочинок на курорті Сєдове для дуже багатьох виявився мрією. Потрапити туди можна виключно за заздалегідь поданими списками і вичерпною інформації, поданою в органи.

«Поніжитися на знаменитих пляжах курорту можна тепер тільки тим, хто відпочиває в офіційних пансіонатах-платниках податків, або сам є фізособою-підприємцем. Про поїздки до близьких або друзів до моря забудьте, зайва свобода пересування громадянам «ДНР» ні до чого. До речі, брати з "ЛНР" взагалі не можуть поїхати відпочити в Сєдово і Безіменне. Чи ви гідні, щоб виїхати в братську «ЛНР», де проживає, якщо вірити ідеологам, такий же народ Донбасу, буде вирішувати комісія», – йдеться у повідомленні.

Тим часом кордон з Україною залишається закритим, а тим жителям ОРДЛО, які їдуть в Росію, потрібно відсидіти два тижні на карантині.

Раніше ми писали про те, що жителі «ДНР» пригрозили ватажку бойовиків Денису Пушиліну бунтами, якщо він не відкриє кордони.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".