«Молодые республики» «ДНР» и «ЛНР» все больше начинают напоминать собственным же жителям концлагерь или какое-то гетто

Если совсем недавно оккупанты усложнили до невозможности выезд из подконтрольных боевикам территорий в Украину и Россию, то теперь очередь дошла и до «межреспубликанского» сообщения, передает телеграм-канал «Донбасский Кейс».

Чтобы покинуть пределы «республики», людям необходимо получить специальные виды разрешений. Причем это касается не только поездок в соседнюю «ЛНР», но и «путешествий» по месту.

Так, поскольку моря стали недоступны для жителей «освобожденных республик», даже отдых на курорте Седово для очень многих оказался мечтой. Попасть туда можно исключительно по заранее поданным спискам и исчерпывающей информации, поданной в органы.

«Понежиться на знаменитых пляжах курорта можно теперь только тем, кто отдыхает в официальных пансионатах-налогоплательщиках, или сам является физлицом-предпринимателем. О поездках к близким или друзьям к морю забудьте, излишняя свобода передвижения гражданам «ДНР» ни к чему. Кстати, братья из "ЛНР" вообще не могут поехать отдохнуть в Седово и Безыменное. Достойны ли вы того, чтобы выехать в братскую «ЛНР», где проживает, если верить идеологам, такой же народ Донбасса, будет решать комиссия», – говорится в сообщении.

Тем временем граница с Украиной остается закрытой, а тем жителям ОРДЛО, которые едут в Россию, нужно отсидеть две недели на карантине.

Ранее мы писали о том, что жители «ДНР» пригрозили главарю боевиков Денису Пушилину бунтами, если он не откроет границы.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".