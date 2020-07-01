Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна розповіла про своїх комплексах

Як передає Politeka.net, відверте визнання вона зробила в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Не так давно, Клітіна запропонувала визначити справжня в неї груди. Така заява викликала бурхливі обговорення в мережі.

Журналісти телеканалу навіть провели своє опитування, в якому більшість глядачів не повірили, що такі форми дісталися їй від природи.

На питання, в якому ведучий поцікавився, "вгадали телеглядачі?" Клітіна відповіла:



"Може бути у жінки, якій майже 40 років, така натуральні груди? Так, у мене зроблені груди. У мене був дитячий комплекс, не було ніколи грудей. Тому я вирішила зробити собі груди. Ви можете хайпувати, говорити, що у мене силіконові груди. Робіть мені рейтинги", - заявила дівчина.

Як відомо, Олександра Клітіна була звільнена з Міністерства інфраструктури після того, як на записах, злитих в пресу, сказано, що вона отримала посаду через ліжко. Крім цього, Клітіна листувалася з Джокером про участь міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупційних схемах.

А ось бажання Олександри створити свою партію вже активно обговорюють в суспільстві.

Політолог і журналіст Юрій Романенко навіть придумав назву новій політичній силі.

"Партія" Корабельні сосни "погрожує підірвати державність. Олександра Клітін чітко позначила новий спосіб боротьби з корупцією - її будуть тиснути грудьми", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Ігор Лесев пройшовся по відомим скандалісткам з "Слуги народу": "Кастрація вже цієї осені".

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