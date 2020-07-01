Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина рассказала о своих комплексах

Как передает Politeka.net, откровенное признание она сделала в эфире телеканала ZIK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Не так давно, Клитина предложила определить настоящая ли у нее грудь. Такое заявление вызвало бурные обсуждения в сети.

Журналисты телеканала даже провели свой опрос, в котором большинство зрителей не поверили, что такие формы достались ей от природы.

На вопрос, в котором ведущий поинтересовался, "угадали ли телезрители?" Клитина ответила:



"Может ли быть у женщины, которой почти 40 лет, такая натуральная грудь? Да, у меня сделанная грудь. У меня был детский комплекс, не было никогда груди. Поэтому я решила сделать себе грудь. Вы можете хайповать, говорить, что у меня силиконовая грудь. Делайте мне рейтинги", - заявила девушка.

Как известно, Александра Клитина была уволена из Министерства инфраструктуры после того, как на записях, слитых в прессу, говорилось, что она получила должность через постель. Кроме этого, Клитина переписывалась с Джокером об участии министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупционных схемах.

А вот желание Александры создать свою партию уже активно обсуждают в обществе.

Политолог и журналист Юрий Романенко даже придумал название новой политической силе.

"Партия "Корабельные сосны" угрожает взорвать государственность. Александра Клитина четко обозначила новый прием борьбы с коррупцией - ее будут давить грудью", - написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, Игорь Лесев прошелся по известным скандалисткам из "Слуги народа": "Кастрация уже этой осенью".

Как сообщала Politeka, скандальный Добкин решил идти в мэры Киева и жестко опозорился.

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