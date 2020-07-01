Росії на світовому рівні потрібно визнати себе агресивною країною



Таку заяву зробив російський публіцист Олександр Невзоров в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

За його словами, уникаючи такого визнання РФ виглядає все "дурніше та дурніше" на міжнародній арені.



"З незрозумілою нервовістю політичне керівництво країни сприймає всі заяви про те, що Росія агресивна. Взагалі про цю реальності давним-давно говорить весь світ. А Росія в запереченні своєї агресорської ролі виглядає дурніше та дурніше, бо коли вони всі шикуються, переодягнені в голубів миру на Мавзолеї, це, звичайно, дитячий ранок", - зазначив він.

Невзоров впевнений, що пора РФ "зіграти на випередження" і зізнатися у злочинах перед усім світом.

"Абсолютно не зрозуміло, а чому не зіграти на випередження і чому самій Росії не визнати: "Так, я виключно агресивна. Так, я постійно налаштована на окупацію сусідів і взагалі всього того, що погано лежить. Вдіяти з собою нічого не можу. Ось такий у мене страшенний, непереможний свербіж. Це не на рівні політики. Це на рівні конвульсій, пароксизмів та державної моєї фізіології", – зазначив публіцист.

Нагадаємо, що Європейський Союз ухвалив продовжити санкції проти РФ ще на півроку. Про це повідомляється на сайті ЄС. Новий термін до 31 січня 2021. Рішення було прийнято в результаті останньої оцінки стану виконання Мінських угод.

Нагадаємо, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ.

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