России на всемирном уровне нужно признать себя агрессивной страной
Такое заявление сделал российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, избегая такого признания РФ выглядит все "глупее и глупее" на международной арене.
"С необъяснимой нервностью политическое руководство страны воспринимает все заявления о том, что Россия агрессивна. Вообще об этой реальности давным-давно говорит весь мир. А Россия в отрицании своей агрессорской роли выглядит глупее и глупее, потому что когда они все выстраиваются, переодетые в голубей мира на Мавзолее, это, конечно, детский утренник", - отметил он.
Невзоров уверен, что пора РФ "сыграть на опережение" и признаться в преступлениях перед всем миром.
"Совершенно не понятно, а почему не сыграть на опережение и почему самой России не признать: "Да, я исключительно агрессивна. Да, я постоянно настроена на оккупацию соседей и вообще всего того, что плохо лежит. Поделать с собой ничего не могу. Вот такой вот у меня жуткий, непобедимый зуд. Это не на уровне политики. Это на уровне конвульсий, пароксизмов и государственной моей физиологии", – отметил публицист.
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Напомним, что Европейский Союз постановил продлить санкции против РФ еще на полгода. Об этом сообщается на сайте ЕС. Новый срок до 31 января 2021. Решение было принято в результате последней оценки состояния выполнения Минских соглашений.
Напомним, Андрухович призывал распрощаться с Крымом и Донбассом еще до вторжения РФ.
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