В Росії голосування за поправки до Конституції набуло справді маргінальних форм

Соціальні мережі вже облетіли фото, на яких люди голосують, кидаючи бюлетень в урну в багажнику машини, голосуючи на пні і біля паркану, передає Politeka.net.

Проте найкрасномовніше фото всього, що відбувається, опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На знімку людина повзе на колінах по дерев'яному мосту без перил, щоб дістатися до виборців і зібрати їх голоси.

«Фото дня! Гушкала, Карелія. Член виборчкому повзе до путінських виборців по єдиному мосту без перил, щоб вони змогли проголосувати за можливість повзати так до 2036 року, а на сам «шляхопровід» не насмілилася зазіхати Америка», – підписав автор епічний кадр.

В коментарях читачі не поскупилися на добірний сарказм.

«А виборчу урну на мотузці тягне :)», «урна вбудована генетично!», «Треба б дільницю для голосування відкрити на середині мосту, щоб виборчком й електорат були в рівних умовах», «Правильно. Інакше цей міст буде форсувати бронетехніка НАТО», «Намагається встати з колін», «Уже і так 30 років народ на колінах. Залікове фото!!», «Ви ще не проголосували за обнулення діда? Тоді ми повземо до вас», «Народжений повзати літати не може», «По-моєму, на фото - Росія. Гордо постала з колін», «Дивіться на це з іншого боку. Влада нарешті приповзла до народу на колінах», – іронізують користувачі.

Раніше ми писали, що через епідемію вірусу голосування на території РФ триває цілий тиждень з заходами епідеміологічної безпеки. Завершиться воно 1 липня.

В Ялте все очень плохо . Путинские поправки с театром абсурда . Welcome to hell pic.twitter.com/SXgTbfcbNS — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 30, 2020

Участь у цьому «волевиявленні» беруть і жителі ОРДЛО, у яких є паспорти РФ. Їх возять на дільниці в Ростовську область, щоб вони віддали свої голоси за право Володимира Путіна правити ще два терміни.

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