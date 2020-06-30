Вся Россия – в одной картинке

В России голосование за поправки в Конституции приобрело поистине маргинальные формы

Социальные сети уже облетели фото, на которых люди голосуют, бросая бюллетень в урну в багажнике машины, голосуя на пне и у забора, передает Politeka.net.

Однако самое красноречивое фото всего происходящего опубликовал на своей странице в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На снимке человек ползет на коленях по деревянному мосту без перил, чтобы добраться к избирателям и собрать их голоса.

«Фото дня! Гушкала, Карелия. Член избиркома ползёт к путинским избирателям по единственному мосту без перил, чтобы они смогли проголосовать за возможность ползать так до 2036 года, а на сам «путепровод» не дерзнула посягать Америка», – подписал автор эпичный кадр.

В комментариях читатели не поскупились на отборный сарказм.

«А урну избирательную на верёвке тянет :)», «урна встроена генетически!», «Надо бы участок для голосования открыть на средине моста, чтобы избирком и электорат были в равных условиях», «Правильно. Иначе этот мост будет форсировать бронетехника НАТО», «Пытается встать с колен», «Уже и так 30 лет народ на коленках. Зачетное фото!!», «Вы ещё не проголосовали за обнуление деда? Тогда мы ползём к вам», «Рождённый ползать летать не может», «По-моему, на фото - Россия. Гордо вставшая с колен», «Смотрите на это с другой стороны. Власть наконец то приползла к народу на коленях», – иронизируют пользователи.

Ранее мы писали, что из-за эпидемии вируса голосование на территории РФ продолжается целую неделю с мерами эпидемиологической безопасности. Завершится оно 1 июля.

В Ялте все очень плохо . Путинские поправки с театром абсурда . Welcome to hell pic.twitter.com/SXgTbfcbNS — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 30, 2020

Участие в этом «волеизъявлении» принимают и жители ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ. Их возят на участки в Ростовскую область, чтобы они отдали свои голоса за право Владимира Путина править еще два срока.

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