Президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію, готуючись до повномасштабної війни з Україною

Як повідомляє Politeka.net, так вважає історик і політичний експерт Віктор Таран. Він вказав на цікавий нюанс у наказі Путіна на своїй сторінці в Facebook.

29 червня президент РФ розпорядився призвати всіх росіян-резервістів в армію і национальюную гвардію на "військові збори". Як зазначив Віктор Таран, в документі не зазначено, на який саме строк громадян будуть забирати в збройні сили. За словами історика, точно так само молодих людей забирали в армію в часи СРСР.

"Перед вами Указ Путіна, яким оголошується мобілізація російських громадян. Його особливість в тому що не встановлено чіткі граничні часові рамки мобілізації. Тобто людей забирають в армію на незрозумілий термін. Колись так Сталін забрав молодь армію з 1943 по 1950", - підкреслив Таран.

Експерт нагадав, що в радянський час солдатів використовували для захоплення нових територій. Він попередив, що мобілізація може бути вагомим кроком для підготовки Росії до вторгнення в Україну і відкритої війни.

"Тоді Сталін використав молодь для окупації Європи. Питання - для чого Путін мобілізує на невизначений термін молодь зараз? Може для початку масштабних бойових дій? Чи Не про це писав кілька днів тому, коли роз'яснював, що Росія готується до повномасштабної війни з Україною? Зберігаємо спокій і чистимо зброю. Надії на Зеленського немає. Але вірю, що ми впораємося", - заявив Віктор Таран.

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