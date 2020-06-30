Президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, готовясь к полномасштабной войне с Украиной

Как сообщает Politeka.net, так считает историк и политический эксперт Виктор Таран. Он указал на интересный нюанс в приказе Путина на своей странице в Facebook.

29 июня президент РФ распорядился призвать всех россиян-резервистов в армию и национальюную гвардию на "военные сборы". Как отметил Виктор Таран, в документе не указано, на какой именно срок граждан будут забирать в вооруженные силы. По словам историка, точно так же молодых людей забирали в армию во времена СССР.

"Перед вами Указ Путина, которым объявляется мобилизация российских граждан. Его особенность в том что не установлено четкие предельные временные рамки мобилизации. То есть людей забирают в армию на непонятный срок. Когда-то, так Сталин забрал молодежь а армию с 1943 по 1950", - подчеркнул Таран.

Эксперт напомнил, что в советское время солдат использовали для захвата новых территорий. Он предупредил, что мобилизация может быть весомым шагом для подготовки России к вторжению в Украину и открытой войне.

"Тогда Сталин использовал молодежь для оккупации Европы. Вопрос - для чего Путин мобилизует на неопределенный срок молодежь сейчас? Может для начала масштабных боевых действий? Не об этом ли писал несколько дней назад, когда разъяснял, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной? Сохраняем спокойствие и чистим оружие. Надежды на Зеленского нет. Но верю мы - справимся", - заявил Виктор Таран.

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