В Кремлі зуміли переконати Захід у приналежності Криму до РФ

Таку думку озвучив журналіст Віталій Портников у статті опублікованій на "Крим.Реалії".

До такого висновку він дійшов, проаналізувавши реакцію світу на анексію півострова і вторгнення РФ на Донбас.

"Справжні санкції Захід почав вводити вже після початку війни на Донбасі, після "знищення малайзійського «Боїнга». А чому? А тому, що Кремлю, схоже, вдалося переконати західних політиків і громадська думка у тому, що Крим – це якась сакральна територія, «випадково» опинилася в складі України, що насправді це питання російської національної честі, що до самого впливу Кремля на Україну Крим ніякого відношення не має", - зазначив він.

Більш того, журналіст вважає такі дії Кремля "найбільшою брехнею російської зовнішньої політики за останні десятиліття".

"Брехня, в яку повірили багато не тільки на Заході, але і в самій Росії, і навіть в Україні", - стверджує журналіст.

Раніше ми розповідали про те, що на Крим насувається екологічна катастрофа, тому що через посуху Сімферопольське водосховище, що живить водою столиці півострова і прилеглі населені пункти, рекордно обміліло.

Нагадаємо, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ.

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