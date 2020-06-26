В Кремле сумели убедить Запад в принадлежности Крыма к РФ

Такое мнение озвучил журналист Виталий Портников в статье опубликованной на "Крым.Реалии".

К такому выводу он пришел, проанализировав реакцию мира на аннексию полуострова и вторжение РФ на Донбасс.

"Настоящие санкции Запад начал вводить уже после начала войны на Донбассе, после "уничтожения малайзийского «Боинга». А почему? А потому, что Кремлю, похоже, удалось убедить западных политиков и общественное мнение в том, что Крым – это некая сакральная территория, «случайно» оказавшаяся в составе Украины, что на самом деле это вопрос русской национальной чести, что к самому влиянию Кремля на Украину Крым никакого отношения не имеет", - отметил он.

Более того, журналист считает такие действия Кремля "самой большой ложью российской внешней политики за последние десятилетия".

"Ложь, в которую поверили многие не только на Западе, но и в самой России, и даже в Украине", - утверждает журналист.

Ранее мы рассказывали о том, что на Крым надвигается экологическая катастрофа, потому что из-за засухи Симферопольское водохранилище, питающее водой столицу полуострова и прилегающие населенные пункты, рекордно обмелело.

Напомним, Андрухович призывал распрощаться с Крымом и Донбассом еще до вторжения РФ.

Как сообщала Politeka, РФ может вторгнуться в Херсонскую область уже осенью.

Также Politeka писала, что парад оккупантов едва не обернулся трагедией в Севастополе.