Сталося те, про що мешканців півострова попереджали ще до анексії

Росія методично перетворює вкрадений в України Кримський півострів на військову базу

І тепер над морем замість парапланів літають військові вертольоти, викликаючи у туристів змішані почуття, передає Politeka.net.

Як після повернення в «рідну гавань» змінилася картинка відпочинку на Чорному морі, показав на своїй сторінці в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На опублікованому ним фото – відпочиваючі на березі моря люди вертоліт ЗС РФ, що летить прямо над водною гладдю.

«У 2014-му пропагандони переконували ватних кримчан, що скоро до них злетяться натовпи багатих туристів. Через 6 років замість туристів прямо над головами пляжників літають військові вертольоти. Навіть мозок ватника зможе знайти відповідь на запитання. Хто захоче приїхати відпочивати на військову базу?», – задається автор риторичним запитанням.

У коментарях користувачі в більшості згодні з блогером.

«Хто захоче приїхати відпочивати на військову базу, ще й зас*ану, пити іржаву воду і купатися в ла*ні?», «Там ще й сміття дох***», «На жаль, у Криму все така ж чудова природа, як і раніше, так що ті, хто позбавлений інших варіантів моря, радісно їдуть туди. А вертольоти як елемент антуражу «кримнашності», швидше, сприймаються... на жаль», «Це фото, як «хлопчикові в трусиках» фа**зди зносять голову гвинтом», «Особливо, якщо врахувати, що цей металобрухт періодично падає», – пишуть люди.

Раніше ми розповідали про те, що на Крим насувається екологічна катастрофа, тому що через посуху Сімферопольське водосховище, що живить водою столицю півострова і прилеглі населені пункти, рекордно обміліло.

Нагадаємо, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ.

Як повідомляла Politeka, РФ може вторгнутися в Херсонську область вже восени.

Також Politeka писала, що парад окупантів ледь не обернувся трагедією в Севастополі.