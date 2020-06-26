Произошло то, о чем жителей полуострова предупреждали еще до аннексии

Россия методично превращает украденный у Украины Крымский полуостров в военную базу

И теперь над морем вместо парапланов летают военные вертолеты, вызывая у туристов смешанные чувства, передает Politeka.net.

Как после возвращения в «родную гавань» поменялась картинка отдыха на Черном море, показал на своей странице в Twitter блогер Մιtαuskαs.

На опубликованном им фото – отдыхающие на берегу моря люди и летящий прямо над водной гладью вертолет ВС РФ.

«В 2014-м пропагандоны убеждали ватных крымчан, что скоро к ним слетятся толпы богатых туристов. Спустя 6 лет вместо туристов прямо над головами пляжников летают военные вертолеты. Даже мозг ватника сможет найти ответ на вопрос. Кто захочет приехать отдыхать на военную базу?», – задается автор риторическим вопросом.

В комментариях пользователи в большинстве согласны с блогером.

«Кто захочет приехать отдыхать на военную базу, ещё и зас*аную, пить ржавую воду и купаться в г*вне?», «Там еще и мусора дох***», «К сожалению, в Крыму все такая же замечательная природа, как и раньше, так что те, кто лишен других вариантов моря, радостно едут туда. А вертолеты как элемент антуража «крымнашнести», скорее, воспринимаются... Увы», «Это фото, как «мальчику в трусиках» фа**зды сносят голову винтом», «Особенно, если учесть, что этот металлолом периодически падает», – пишут люди.

Ранее мы рассказывали о том, что на Крым надвигается экологическая катастрофа, потому что из-за засухи Симферопольское водохранилище, питающее водой столицу полуострова и прилегающие населенные пункты, рекордно обмелело.

Напомним, Андрухович призывал распрощаться с Крымом и Донбассом еще до вторжения РФ.

Как сообщала Politeka, РФ может вторгнуться в Херсонскую область уже осенью.

Также Politeka писала, что парад оккупантов едва не обернулся трагедией в Севастополе.