Для жителів «ДНР», які повертаються з підконтрольної Києву території України, удома підготували «теплий» прийом

Який саме, розповіли жителі «республіки» у соціальних мережах, передає Politeka.net. Скрінами розповідей людей, які потрапили на так звану обсервацію, поділився в Twitter блогер Necro Mancer.

Як відомо, всім, хто в'їжджає на окуповані території, необхідно вирушити на двотижневу ізоляцію в медустанову. Проте всі розповіді місцевої влади про одномісні палати виявилися порожнім звуком.

Як пишуть у соцмережах люди, в палатах – по п'ять-шість чоловік, причому очікується, що через кілька тижнів ця цифра значно зросте. Людей, яких привезли ввечері, у лікарні так і не погодували, а медперсонал – «як вівчарки».

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Серед інших «принад» – відсутність гарячої води, а також один туалет й одна душова на весь поверх.

Тих, хто в'їхав у «ДНР» на своєму автомобілі, змусили залишити машини на кордоні до закінчення строку обсервації. Причому ні родичі, ні знайомі забрати транспортні засоби не мають права. За те, що людей доставили до місця двотижневої ізоляції з КПВВ, з кожного взяли по 200 рублів. Альтернативних варіантів доїхати туди не було. А щоб вони не втекли з установи, у них відібрали паспорти. Крім того, територія охороняється.

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«Це справжній концтабір!», – характеризують свою обсервацію донеччани.

За інформацією очевидців, більшість людей перебуває в клінічній лікарні профзахворювань у Донецьку.

Раніше ми повідомляли про те, що ватажок «ДНР» Денис Пушилін видав указ, згідно з яким громадяни «ДНР» будуть випускатися на підконтрольну владі України територію тільки після письмової заяви про відмову від повернення назад до закінчення пандемії COVID і поліпшення епідемічної ситуації.

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