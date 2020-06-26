Для жителей «ДНР», которые возвращаются из подконтрольной Киеву территории Украины, дома подготовили «теплый» прием

Какой именно, рассказали жители «республики» в социальных сетях, передает Politeka.net. Скринами рассказов людей, которые попали на так называемую обсервацию, поделился в Twitter блогер Necro Mancer.

Как известно, всем, кто въезжает на оккупированные территории, необходимо отправиться на двухнедельную изоляцию в медучреждение. Однако все рассказы местных властей об одноместных палатах оказались пустым звуком.

Как пишут в соцсетях люди, в палатах – по пять-шесть человек, причем ожидается, что через пару недель эта цифра существенно возрастет. Людей, которых привезли вечером, в больнице так и не покормили, а медперсонал – «как овчарки».

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Среди других «прелестей» – отсутствие горячей воды, а также один туалет и одна душевая на весь этаж.

Тех, кто въехал в «ДНР» на своем автомобиле, заставили оставить машины на границе до окончания срока обсервации. Причем ни родственники, ни знакомые забрать транспортные средства не имеют права. За то, что людей доставили к месту двухнедельной изоляции с КПВВ, с каждого взяли по 200 рублей. Альтернативных вариантов доехать туда не было. А чтобы они не сбежали из учреждения, у них отобрали паспорта. Кроме того, территория охраняется.

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«Это настоящий концлагерь!», – характеризуют свою обсервацию донеччане.

По информации очевидцев, большинство людей находятся в клинической больнице профзаболеваний в Донецке.

Ранее мы сообщали о том, что главарь «ДНР» Денис Пушилин издал указ, согласно которому роживающие в «ДНР» граждане будут выпускаться на подконтрольную властям Украины территорию только после письменного заявления об отказе от возвращения обратно до окончания пандемии COVID и улучшения эпидемической ситуации.

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Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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