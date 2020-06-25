Раніше б бойовика і на поріг такого будинку не пустили

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін для проживання вибрав не убогу квартирку в Донецьку, а красивий і багатий будинок, віджатий у місцевого бізнесмена

Колишнім господарем розкішного маєтку на вулиці Солов'яненка, 10/12 в райні парку Щербакова був бізнесмен Сергій Ханович, який володів популярним нічним клубом «Ліверпуль» у центрі міста.

Історію підприємця, якою той поділився в інтерв'ю телеканалу «ДОМ», розповів блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka.net.

Влітку 2014 року, коли в Донецьку настала «народна республіка», нічний клуб захопили представники «ополчення», перетворивши його на підвал для тортур, утримання заручників і так далі.

Крім бізнесу у Хановича відібрали і маєтой, який він спорудив.

«Це був дорогий і багатий будинок, в якому тепер живе ні хто-небудь, а цілий глава «Донецької народної республіки» Денис Пушилін. Ще шість років тому Пушилін був дрібним макіївським шахраєм, який втягував у фінансову піраміду МММ довірливих донеччан, і там їх потім кидали. На початку 2014 року Пушилін навіть мріяти не міг про такий будинок», – констатує Казанський, відзначаючи, що це – найточніша ілюстрація того, навіщо організаторам «ДНР» все це було потрібно.

За словами колишнього власника маєтку, ще до недавнього часу дружина Пушиліна викладала фото з його спальні в Instagram.

«Приїхали озброєні люди на декількох машинах, з БТР. Сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки у них підозри, що в будинку знаходиться труп. Їх впустили в будинок, відкрили, пройшли разом з ними, переконалися, що ніяких трупів немає. Вони кажуть: «Ну, все одно цей будинок тепер опечатаний, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін», – згадує Ханович.

«Будинок більше півтори тисячі метрів, з великим зимовим садом, з окремим басейном, джакузі, спортзалом, дизелями, гаражами, заправними станціями. Все, що можна було придумати, там було все», – додав він.

Куди вивезли речі родини, бізнесмен не знає. Більше того, коли з кутів будинку позбивали ініціали господаря, Сергій зрозумів, що будинок йому не повернуть.

Нагадаємо, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

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