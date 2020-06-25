Актор Олексій Вертинський висловився про сучасних політиків

Як передає Politeka.net, свою думку він озвучив в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За словами артиста, у нього є бажання зіграти роль якогось політика, але тільки не українського.

"Мені б дуже хотілося взяти участь в історичному фільмі. Хотілося б зіграти у фільмі про королів, необов'язково це має бути пов'язано з Україною", - зазначив актор.

За його словами, політики наділені дуже негативними якостями.

"Мені не подобаються сучасні політики. Може бути, я їх погано знаю, але з того, що мені потрапляє в очі і у вуха... це не зовсім повноцінні політики. Вони якісь торгаші і дивні, щось ділять, відбирають. Я до них серйозно не ставлюся", - зазначив артист.

Нагадаємо, в мережу потрапив неформальна розмова глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії з головою миколаївського відділення партії Олександром Корнієнком. Під час їх зустрічі в Миколаєві політики, по всій видимості, не помітили, що мікрофони були вимкнені, і наговорили зайвого про одного зі своїх колег.

Пізніше Олександр Корнієнко вибачився за свої слова, викликали бурхливу реакцію в соцмережах. Він також заявив, що його розмова з Давидом Арахамією стосувався не Ірини Аллахвірдієвої, як передбачалося раніше, а іншого політика – Тетяни Домбровської.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепа, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговореннями на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітила в Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.