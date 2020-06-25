А как вы относитесь к украинским политикам?

Актер Алексей Вертинский высказался о современных политиках

Как передает Politeka.net, свое мнение он озвучил в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По словам артиста, у него есть желание сыграть роль какого-то политика, но только не украинского.

"Мне бы очень хотелось поучаствовать в историческом фильме. Хотелось бы сыграть в фильме про королей, необязательно это должно быть связано с Украиной", - отметил актер.

По его словам, политики наделены очень негативными качествами.

"Мне не нравятся современные политики. Может быть, я их плохо знаю, но из того, что мне попадает в глаза и в уши... это не совсем полноценные политики. Они какие-то торгаши и странные, что-то делят, отбирают. Я к ним серьезно не отношусь", - отметил артист.

Напомним, в сеть попал неформальный разговор главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с главой николаевского отделения партии Александром Корниенко. Во время их встречи в Николаеве политики, по всей видимости, не заметили, что микрофоны не были отключены, и наговорили лишнего об одной из своих коллег.

Позже Александр Корниенко извинился за свои слова, вызвавшие бурную реакцию в соцсетях. Он также заявил, что его разговор с Давидом Арахамией касался не Ирины Аллахвердиевой, как предполагалось ранее, а другого политика – Татьяны Домбровской.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.