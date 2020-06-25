Незадоволений парадом президент Росії Володимир Путін може відправити війська в Україну через Крим

Про це виданню "Сьогодні" розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Експерт звернув увагу, що багато говорять про невигідність для Путіна нової операції по "відкриття" Північно-Кримського каналу в Криму або посилення конфлікту на Донбасі. За словами Олексія Мельника, всі події шестирічної війни з Україною показують, що російський президент шукає короткочасну вигоду - тому не можна прогнозувати його дії "з точки зору здорового глузду".

Представник Центру Разумкова зазначив, що такий довгоочікуваний для Путіна парад "победобесия" обернувся "великим пшиком" і не дав бажаного ефекту. Зокрема, на нього не завітали закордонні гості. Референдум щодо змін до конституції теж знаходиться під питанням.

"Тому може виникнути ситуація, коли Путіну терміново потрібно щось робити. В даному випадку Україна, мені здається, якщо не на першому місці, то де-то на одному з перших, де він може спробувати якимось чином знову провернути колись успішну ідею "маленької переможної війни", - заявив Мельник.

На думку експерта, Росія може почати вторгнення саме з півдня, де вже ведеться підготовка. Він дорікнув українських політиків, які так безтурботно ставляться до можливого нападу противника.

"Я бачу, як раз загрозу з півдня, і певна кампанія по легітимізації можливої агресії вже проведена. Ну а відповіді наших чиновників про те, що ми нічого не боїмося, на мій погляд досить безвідповідальні, оскільки навіть якщо у нас є військові можливості зупинити цю агресію, ціна такої оборони може бути занадто високою", - підсумував Олексій Мельник.

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