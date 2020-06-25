Неудовлетворенный парадом президент России Владимир Путин может отправить войска в Украину через Крым
Об этом изданию "Сегодя" рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Цетра Разумкова Алексей Мельник.
Эксперт обратил внимание, что многие говорят о невыгодности для Путина новой операции по "открытию" Северо-Крымского канала в Крыму или усилению конфликта на Востоке Украины. По словам Алексея Мельника, все события шестилетней войны с Украиной показывают, что российский президент ищет кратковременную выгоду - поэтому нельзя прогнозировать его действия, руководствуясь здоровой логикой.
Представитель Центра Разумкова отметил, что такой долгожданный для Путина парад "победобесия" обернулся "большим пшиком" и не дал желаемого эффекта. В частности, на него не пожаловали зарубежные гости. Референдум по изменениям в конституцию тоже находится под вопросом вместе с "коронованием" президента на еще один срок.
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"Поэтому может возникнуть ситуация, когда Путину срочно нужно будет что-то делать", - подчеркнул Мельник. - "В данном случае Украина, мне кажется, если не на первом месте, то где-то на одном из первых, где он может попытаться каким-то образом снова провернуть некогда успешную идею "маленькой победоносной войны".
По мнению эксперта, Россия может начать вторжение именно с юга, где уже ведется подготовка. Он упрекнул украинских политиков, которые так беспечно относятся к вероятному нападению противника.
"Я вижу, как раз угрозу с юга, и определенная кампания по легитимизации возможной агрессии уже проведена", - поделился Алексей Мельник. - "Ответы наших чиновников о том, что мы ничего не боимся, на мой взгляд достаточно безответственные, поскольку даже если у нас есть военные возможности остановить эту агрессию, цена такой обороны может быть слишком высокой".
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