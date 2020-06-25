Бойовики так званої "ДНР" зізналися в умисних знущання над людьми на пропускних пунктах

Як повідомляє Politeka.net, один з депутатів" самопроголошеної "республіки" высказалася про вжиті заходи, щоб не пускати місцевих жителів в Україну. Його слова передає портал "Диалог.иа".

22 червня після довгої ізоляції заробив КПВВ "Новотроїцьке" на лінії розмежування в Донецькій області. У свою чергу, окупанти відкрили контрольно-пропускний пункт "Оленівка", однак не квапляться випускати людей з захоплених територій. Раніше очевидці повідомляли про усіляких препятсвиях і провокації, які створюють величезні черги. А тепер в соцмережах жителі Донецька наводять слова "депутата".

"Великий депутат Бриг заявив, що всі незручності на КПВВ зроблено навмисно, тому що, якого х**а ми їздимо в країну, з якою у нас війна!!! Як-то так!! На моє запитання, навіщо створювати такі незручності на КПВВ, він відповів, тому що ви їдете в країну, з якої ми воюємо!!", - пишуть користувачі.

Жителі Донецька також повідомляють, що бойовики не пустили громадський транспорт у бік українського пункту пропуску. Тому людям без машини довелося йти пішки близько шести кілометрів. В той день спочатку було дуже жарко, а потім зарядив дощ. Таким чином вони намагаються утримати людей на окупованій території. Крім того, окупанти погрожують, що не будуть пускати виїхали назад, якщо Україна їх не прийме.

"В "ДНР" сказали, що назад нікого не пропустять. "Це квиток в один кінець. Якщо вам стане погано або вас поверне Україна, назад ніхто не пройде, швидка за вами не поїде. Це гра в російську рулетку, і ви самі захотіли грати". Дослівні слова військового", - розповів один з очевидців.

"Диалог.иа" пише, що серед людей є перші жертви. Так зафіксовані смерті пенсіонерів, які намагалися виїхати в Україну за пенсіями і продуктами.

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