Боевики так называемой "ДНР" признались в умышленных издевательствах над людьми на пропускных пунктах

Как сообщает Politeka.net, один из "депутатов" самопровозглашенной "республики" высказалася о принятых мерах, чтобы не пускать местных жителей в Украину. Его слова передает портал "Диалог.ua".

22 июня после долгой изоляции заработал КПВВ "Новотроицкое" на линии разграничения в Донецкой области. В свою очередь, оккупанты открыли контрольно-пропускной пункт "Еленовка", однако не торопятся выпускать людей из захваченных территорий. Ранее очевидцы сообщали о всяческих препятсвиях и провокациях, которые создают огромные очереди. А теперь в соцсетях жители Донецка приводят слова "депутата".

"Великий депутат Бриг заявил, что все неудобства на КПВВ сделаны преднамеренно, потому что, какого х**а мы ездим в страну, с которой у нас война!!! Как-то так!! На мой вопрос, зачем создавать такие неудобства на КПВВ, он ответил, потому что вы едете в страну, с которой мы воюем!!", - пишут пользователи.

Жители Донецка также сообщают, что боевики не пустили общественный транспорт в сторону украинского пункта пропуска. Поэтому людям без машины пришлось идти пешком около шести километров. В тот день сначала было очень жарко, а потом зарядил дождь. Таким образом они пытаются удержать людей на оккупированной территории. Кроме того, оккупанты грозятся, что не будут пускать уехавших обратно, если Украина их не примет.

"В "ДНР" сказали, что обратно никого не пропустят. "Это билет в один конец. Если вам станет плохо или вас вернет Украина, обратно никто не пройдет, скорая за вами не поедет. Это игра в русскую рулетку, и вы сами захотели играть". Дословные слова военного", - рассказал один из очевидцев.

"Диалог.ua" пишет, что среди людей есть первые жертвы. Так зафиксированы смерти пенсионеров, которые пытались выехать в Украину за пенсиями и продуктами.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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