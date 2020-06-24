Президент РФ не схожий сам на себе

В мережі висміяли поведінка президента РФ Володимира Путіна на параді



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував в Twitter користувач з ніком "Головний ліберал"(щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Путін, який дивиться парад. Що у нього в голові?", - поцікавився він.

На відео видно, що вигляд глави Російської Федерації і правда залишає бажати кращого: втомлене обличчя і погляд спрямований в одну точку спантеличує.

Користувачі мережі у коментарях почали висловлювати свою думку про зовнішність Володимира Путіна

"Став настільки жалюгідним, що перетворився на пародію на самого себе", "Мені одному тут здалося, що дідусь сильно здав? Як кажуть, якщо хочеш насмішити бога, розкажи йому свої плани на найближчі 16 років", "Розуміє, що це початок кінця))) Всі на пиці написано...", "Старість його долає. Ми ще багато чого від нього побачимо. Запасайтеся попкорном", "Скоріше б в бункер, там спокійніше", "Нездорово Путін виглядає. Мабуть, недовго залишилося", - писали користувачі мережі.



Смотрящий парад Путин.. Что у него в голове?

pic.twitter.com/lqRD0BLTSh — Главный Либерал (@ChiefLiberal) June 24, 2020

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