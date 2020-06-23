Чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби і депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк розповів про расизм в Україні

Після жорстоких дій поліції США під час затримання темношкірого Джорджа Флойда в країні почалися масові заворушення і бунти. Вони торкнулися 20 штатів США.

Цю подію прокоментував і Жан Беленюк, який сам зіткнувся з расизмом. Як повідомляє Politeka.net, про це він написав на своїй сторінці в мережі Instagram.

"Коли мене запитують чи стикаюся я в Україні з проявом расизму, завжди відповідаю що немає, хоча в підлітковому віці не обійшли і мене різного роду нападки з боку різних маргіналів. Але, це, звичайно, незрівнянно з тим, що в 21 столітті можемо побачити у країні з, здавалося б, розвиненою демократією", - згадав чемпіон.

Крім того, він зазначив, що Україна за рівнем расизму не перевершить США.

"Не буду тут закликати всіх бути добрішими і т. п., просто констатую факт – за рівнем расизму Україна дасть прикурити США легко, у нас його набагато менше! Це одна, але не єдина причина, чому я гордий бути українцем і жити в цій країні, при її недоліках і достоїнствах! А расизм, нацизм іде на ###, сьогодні я – Джордж Флойд", – написав Беленюк в Instagram.

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