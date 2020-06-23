Чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк рассказал о расизме в Украине

После жестоких действий полиции США во время задержания темнокожего Джорджа Флойда в стране начались массовые беспорядки и бунты. Они коснулись 20 штатов США.

Это событие прокомментировал и Жан Беленюк, который сам столкнулся с расизмом. Как сообщает Politeka.net, об этом он написал на своей странице в сети Instagram.

"Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли я в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это, конечно, несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией", - вспомнил чемпион.

Кроме того, он отметил, что Украина по уровню расизма не превзойдет США.

"Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, ведь у нас его намного меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идет на ###, сегодня я – Джордж Флойд", – написал Беленюк в Instagram.

Напомним, Жан Беленюк внезапно разнес Ломаченко за "российский спецназ".

Как сообщала Politeka, Беленюку готовят неожиданный поворот в карьере: «Есть планы».

Также Politeka писала, что Беленюк ошарашил заявлением после своего триумфа.



