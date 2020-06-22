22 червня бойовики відкрили блокпости і почали витончено знущатися над людьми

Як повідомляє Politeka.net, жителі окупованого Донбасу розповіли про це в соціальних мережах, передає портал "Діалог".

Окупанти декілька місяців тримали контрольно-пропускні пункти на замку, а тепер відкрили рух через "Еленовку" і "Новотроїцьке". Керівник Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко заявив, що всі приїжджають в Україну з непідконтрольних територій зобов'язані проходити температурний контроль і відправлятися на самоізоляцію за допомогою сервісу "Дій вдома".

Але ось випускати людей з Донбасу бойовики не поспішають. Користувачі мережі передають, що влада так званої "ДНР" придумали нову капость.

"Стоїмо 100+ в черзі. На посаді 150-200 чоловік. Світла немає на бп. Пропустили перших 10 машин і людина, і світ різко закінчився", - пишуть очевидці. - "Походу, господарі донецького гетто не очікували, що їх провокація з відкриттям КПВВ Оленівка обламається і тепер вирішують, що ще придумати, щоб познущатися над заручниками"; "Плакати хочеться, то що малою після операції на них не вплинуло".

до того Ж, бойовики вимагають номери і техпаспорта незаконної "ДНР" при виїзді з Донецька і відмовляються випускати без них. З-за цього багато машин на українських номерах повертаються назад. Пропонують навіть за гроші здавати їх на зберігання в спеціальні камери на КПВВ "Оленівка" - по 50 рублів на добу. Повідомляють також, що терористи отримали наказ не випускати на підконтрольну Києву територію більше 40 людей на день.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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