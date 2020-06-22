22 июня боевики открыли блокпосты и начали изощренно издеваться над людьми

Как сообщает Politeka.net, жители оккупированного Донбасса рассказали об этом в социальных сетях, передает портал "Диалог".

Оккупанты несколько месяце держали контрольно-пропускные пункты на замке, а теперь открыли движение через "Еленовку" и "Новотроицкое". Руководитель Донецкой областной администрации Павел Кириленко заявил, что все приезжающие в Украину из неподконтрольных территорий обязаны проходить температурный контроль и отправляться на самоизоляцию при помощи сервиса "Дій вдома".

Но вот выпускать людей из Донбасса боевики не торопятся. Пользователи сети передают, что власти так называемой "ДНР" придумали новую пакость.

"Стоим 100+ в очереди. На посту 150-200 человек. Света нет на бп. Пропустили первых 10 машин и человек, и свет резко закончился", - пишут очевидцы. - "Походу, хозяева донецкого гетто не ожидали, что их провокация с открытием КПВВ Еленовка обломается и теперь решают, что еще придумать, чтобы над заложниками поиздеваться"; "Плакать хочется, то что малой после операции на них не повлияло".

Вдобавок, боевики требуют номера и техпаспорта незаконной "ДНР" при выезде из Донецка и отказываются выпускать без них. Из-за этого много машин на украинских номерах возвращаются обратно. Предлагают даже за деньги сдавать их на хранение в специальные камеры на КПВВ "Еленовка" - по 50 рублей в сутки. Сообщают также, что террористы получили приказ не выпускать на подконтрольную Киеву территорию больше 40 человек в день.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

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