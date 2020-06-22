Президент Росії Володимир Путін показав журналістам апартаменти в Кремлі, де працює і відпочиває

Відповідне відео опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

Серед всієї обстановки, яка потрапила в кадр, особливу увагу користувачів привернув шкіряний диван російського президента.

На ньому помітно покривало з величезним чорно-білим портретом Путіна, чи то витканим, чи то вишитим, а також велика, майже в людський зріст, ікона з Ісусом Христом. Вона знаходиться на стіні поряд з диваном.

Демонструючи кабінет, президент РФ пояснив, що часто засиджується до ночі і тому йому практично завжди доводиться ночувати на роботі.

Путин - о своем кабинете в Кремле: Здесь я в основном с документами работаю. Заканчиваю достаточно поздно - в полвторого, в два ночи.

- Часто здесь ночуете?

Путин: Всегда. pic.twitter.com/7Di2vCf7mL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 21, 2020

Така «самовідданість» політика викликала хвилю сарказму серед користувачів.

«На килимку біля дверей спить? Бідний Путін, і для кого тільки понад 20 палаців по всій країні побудували?», «Прям як дідусь ленін, чи що?», «Бідолаха, йому пора на спокій», «Оце трудівник!! Цікаво, а якщо б він з документами не працював, то Росія закінчилася б уже?», – іронізують у коментарях.

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Ми також розповідали, що Путін вперше за місяць покинув своє "карантинний" притулок - в честь Дня Росії. Президент взяв участь у публічному заході на Поклонній горі в Москві.

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