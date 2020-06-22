Президент Росії Володимир Путін показав журналістам апартаменти в Кремлі, де працює і відпочиває
Відповідне відео опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.
Серед всієї обстановки, яка потрапила в кадр, особливу увагу користувачів привернув шкіряний диван російського президента.
На ньому помітно покривало з величезним чорно-білим портретом Путіна, чи то витканим, чи то вишитим, а також велика, майже в людський зріст, ікона з Ісусом Христом. Вона знаходиться на стіні поряд з диваном.
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Демонструючи кабінет, президент РФ пояснив, що часто засиджується до ночі і тому йому практично завжди доводиться ночувати на роботі.
Така «самовідданість» політика викликала хвилю сарказму серед користувачів.
«На килимку біля дверей спить? Бідний Путін, і для кого тільки понад 20 палаців по всій країні побудували?», «Прям як дідусь ленін, чи що?», «Бідолаха, йому пора на спокій», «Оце трудівник!! Цікаво, а якщо б він з документами не працював, то Росія закінчилася б уже?», – іронізують у коментарях.
Раніше ми писали про те, що Путін заговорив про візит українського президента до Москви. За словами російського лідера, це – лише питання часу.
Ми також розповідали, що Путін вперше за місяць покинув своє "карантинний" притулок - в честь Дня Росії. Президент взяв участь у публічному заході на Поклонній горі в Москві.
Нагадаємо, спантеличений Путін яскраво зганьбився перед Трампом.
Як повідомляла Politeka, окупанти готуються встановити пам'ятник Сталіну в центрі Донецька.
Також Politeka писала, що новий двійник Путіна розсмішив росіян, такої ганьби не забути.