На окупованому Донбасі придумали новий спосіб, як підвищити градус напруги серед населення

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін поставив умову для перетину жителями ОРДЛО кордону з Україною, передає портал «Остро».

Він розродився новим «указом», згідно якого люди, котрі проживають в «ДНР», будуть випускатися на підконтрольну владі України тільки після письмової заяви про відмову від повернення назад до закінчення пандемії COVID і поліпшення епідемічної ситуації.

Крім того, виїзд людей з «ДНР» може здійснюватися тільки через КПВВ «Оленівка». Україна ж не відкрила свій контрольний пункт в'їзду/виїзду в Новотроїцькому. Таким чином, дорожній коридор, через які бойовики «ДНР» в провокаційних цілях, нібито, готові випускати місцевих жителів, залишається заблокованим для проїзду.

Зазначимо, що після введення такого обмеження сотні пенсіонерів з «республіки» не зможуть отримати українську пенсію, і цілком ймовірно, що невдоволення ситуацією набуде серйозних масштабів. Ось тільки в чию сторону спрямують свій гнів жителі «ДНР», підігріті пропагандою, здогадатися неважко.

У ЗМІ зазначається ще один момент при виборі КПВВ для виїзду. Справа в тому, що в Оленівці окупанти встановили величезний знак «Росія», який особливо добре виглядатиме на новинних каналах російських пропагандистів.

Раніше ми писали про те, що жителі окупованого Донбасу несподівано звернулися до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова й уповноваженої з прав людини Людмили Денисової. Вони просять «втрутитися в ситуацію, що склалася в «Луганській народній республіці» (в оригіналі без лапок, – ред.) у зв'язку з ігноруванням і порушенням прав трудящих шахт «Никонор-Нова», «Комсомольська», «Партизанська», «Молодогвардійська».

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж у Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

Також Politeka писала, Росія в ООН раптово проговорилася, коли піде з Донбасу.