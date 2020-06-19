Російськомовні українці, які не змогли перейти на українську мову є росіянам

Таку думку в інтерв'ю "Обозревателю" висловив письменник і телеведучий Антін Мухарський.

За його словами, про щось домовлятися з РФ не має ніякого сенсу.

"Наші доморощені малороси досі намагаються бути голубами світу, але насправді є об'єктами маніпуляції з боку Російської імперії, яка чітко розуміє – чия мова, того країна", – впевнений артист.

Також Мухарський пояснив, як він ставиться до російськомовних українців.

"Я висловлю крамольну для багатьох думку. Для мене російськомовні українці – це росіяни. Я пройшов стадію аналізу ситуації і зрозумів, що ніяк не відрізнити українця в Мюнхені, Нью-Йорку або в Стамбулі, якщо він говорить російською. Для мене це росіянин. А потім виявляється – "я українець, дуже люблю Україну, я з Харкова, Одеси, але так вийшло, що я не можу розмовляти...". Мої батьки і все оточення були російськомовними. Але це свідомий вибір. Якщо на 28-му році незалежності ти говориш російською – це твій свідомий вибір "російського світу". Крапка", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що комік Володимир Данилець висловив свою позицію щодо російської мови в Україні.

За словами артиста, в країні проводиться не правильна мовна політика.



"В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити по-російськи або по-українськи", - зазначив він.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

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