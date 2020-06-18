У Сумській області неподалік кордону з РФ на українській території невідомі встановили російський прапор

Відповідне відео опублікував у соціальній мережі Фейсбук користувач Іван Шепотько.

«Сьогодні один мій знайомий фермер показав мені це відео. Україна, Велика Писарівка, село Попівка. Одне питання: де перебували наші доблесні прикордонники, коли це неподобство робилося? Поїхали на відпочинок за гроші, отримані хабарами?» – написав він.

Сьогоднi один мiй знайомий фермер показав менi це вiдео Украïна, Велика Писарiвка, село Попiвка Одне запитання: "Де знаходилися нашi доблeснi погранiчники, коли це неподобство робилось? Поïхали на отдых за грошi отриманими хабарами?!!! Gepostet von Иван Шепотько am Montag, 15. Juni 2020

За словами прикордонників, ніякого порушення кордону з боку Росії не було. У свою чергу прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за двома статтями КК України.

Раніше ми розповідали про те, що окупанти «посунули» Росію до кордонів України. Тепер після перетину КПВВ всі, хто в'їжджає в «ДНР», потрапляють на територію, позначену як «Росія».

Окупанти через лінію розмежування вирішили поставити чотири стели з написом «Росія», а повідомив про плани в своєму телеграм-каналі Олексій Акутін з «міністерства інформації ДНР», опублікувавши відповідне фото.

«З достовірних джерел стало відомо, що на КПВВ Жовтень і Майорск йде заливка фундаменту під стелу «Росія». Думаю, що подібне відбувається в Оленівці та Олександрівці. Тепер, коли відкриються кордони, тих, хто приїжджають з України, буде зустрічати Росія», – йдеться у підписі до світлини.

Ми також розповідали про те, що донецький журналіст Володимир Корнілов в ефірі ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова звинуватив Україну в тому, що 26 травня 2014 року вона почала війну на Донбасі, відкривши вогонь по «своїм громадянам». При цьому він ні слова не сказав про десятки тисяч біженців і свавілля бойовиків Стрєлкова-Гіркіна в Слов'янську.

Нагадаємо, окупанти готують готують масштабну акцію проти України в Донецьку.

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