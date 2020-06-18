Знаменитий російський режисер Павло Лунгін розкритикував путінський режим в Росії

Як повідомляє Politeka.net, він влучно висловився про правління Володимира Путіна в інтерв'ю "Співрозмовнику" в 2019 році.

За словами Лунгіна, президент Росії Володимир Путін відсторонився від свого народу і приховує своє життя від простих росіян, як робили радянські "вожді".

"Путін абсолютно закритий, ми нічого не знаємо про нього. У цьому сенсі – у сенсі залізної завіси між нами і владою – радянська влада повернулася; в іншому, звичайно, все інше", - заявив режисер.

Як зазначив Павло Лунгін, Путін створив у Росії стабільну владу, яка зробила жителів країни дуже пасивними. У підсумку росіяни лінуються, втратили здатність протестувати проти режиму і захищати свої права. Знаменитість впевнена, що такий порядок збережеться навіть після відставки чинного лідера РФ.

"Ми будемо жити так ще довго, незалежно від того, з Путіним або без Путіна. У Франції я цієї стабільності не відчуваю, в Англії її немає і близько, а в Росії є і буде ще років двадцять як мінімум", — підкреслив Павло Лунгін.

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