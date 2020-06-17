Танцюрист Максим Єжов прокоментував проблему людської жорстокості в Україні і світі
 
Слова артиста наводить видання Viva.

Насамперед, він згадав про події в США, де розгорілися протести з-за смерті афроамериканця.
 
"Природно, я обурений тим, що сталося в Америці. Тим, що в 21-му столітті ми все ще страждаємо від расизму. Але мені здається, що проблема світу сьогодні в тому, що ми взагалі перестали бути людяними, перестали цінувати людське життя", - зазначив він.
 
Єжов впевнений, що ситуація в Україні нічим не краще, ніж у світі і закликає не мовчати.
 
"Мене жахає те свавілля, яке відбувається в Україні з людьми, зокрема, жахливий злочин в Кагарлику, коли представники органів, які повинні захищати, знущалися, ґвалтували жінку, а при цьому публічні люди мовчать! Я не хочу бути мовчазним співучасником! Люди, схаменіться! Адже нічого немає дорожче і цінніше людського життя, незалежно від кольору шкіри, національності, віросповідання, орієнтації і навіть політичних поглядів", - емоційно висловився танцюрист.
 

Варто відзначити, що Єжов не єдина знаменитість, яка вказала на проблеми з поліцією в Україні. 

Раніше співачка українська співачка Alyona Alyona звернулася до співгромадян у зв'язку з протестами в США.
 

Alyona Alyona, алена

Вона переконана, що українцям варто насамперед звернути увагу на проблеми у своїй країні.
 
"Поки наша поліція буде знущатися над людьми, ґвалтувати жінок, я вважаю, ми не повинні мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Тільки разом ми можемо зробити світ краще і зробити закон чинним. Тому я закликаю всіх: не мовчіть про таких питаннях, піднімайте їх зовні, нехай чують і знають всі, і разом у нас все вийде", - уклала вона.

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