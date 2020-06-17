Танцюрист Максим Єжов прокоментував проблему людської жорстокості в Україні і світі





Слова артиста наводить видання Viva

Насамперед, він згадав про події в США, де розгорілися протести з-за смерті афроамериканця.

"Природно, я обурений тим, що сталося в Америці. Тим, що в 21-му столітті ми все ще страждаємо від расизму. Але мені здається, що проблема світу сьогодні в тому, що ми взагалі перестали бути людяними, перестали цінувати людське життя", - зазначив він.

Єжов впевнений, що ситуація в Україні нічим не краще, ніж у світі і закликає не мовчати.

"Мене жахає те свавілля, яке відбувається в Україні з людьми, зокрема, жахливий злочин в Кагарлику, коли представники органів, які повинні захищати, знущалися, ґвалтували жінку, а при цьому публічні люди мовчать! Я не хочу бути мовчазним співучасником! Люди, схаменіться! Адже нічого немає дорожче і цінніше людського життя, незалежно від кольору шкіри, національності, віросповідання, орієнтації і навіть політичних поглядів", - емоційно висловився танцюрист.

Варто відзначити, що Єжов не єдина знаменитість, яка вказала на проблеми з поліцією в Україні.



Раніше співачка українська співачка Alyona Alyona звернулася до співгромадян у зв'язку з протестами в США.

Вона переконана, що українцям варто насамперед звернути увагу на проблеми у своїй країні.