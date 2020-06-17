Танцор Максим Ежов прокомментировал проблему человеческой жестокости в Украине и мире





Слова артиста приводит издание Viva

Прежде всего, он вспомнил о происходящем в США, где разгорелись протесты из-за смерти афроамериканца.

"Естественно, я возмущен тем, что произошло в Америке. Тем, что в 21-м веке мы все еще страдаем от расизма. Но мне кажется, что проблема мира сегодня в том, что мы вообще перестали быть человечными, перестали ценить человеческую жизнь", - отметил он.

Ежов уверен, что ситуация в Украине ничем не лучше, чем в мире и призывает не молчать.

"Меня ужасает тот беспредел, который происходит в Украине с людьми, в частности, ужасное преступление в Кагарлыке, когда представители органов, которые должны защищать, издевались и насиловали женщину, а при этом публичные люди молчат! Я не хочу быть молчаливым соучастником! Люди, опомнитесь! Ведь ничего нет дороже и ценнее человеческой жизни, независимо от цвета кожи, национальности, вероисповедания, ориентации и даже политических взглядов", - эмоционально высказался танцор.

Стоит отметить, что Ежов не единственная знаменитость, которая указала на проблемы с полицией в Украине.



Ранее певица украинская певица Alyona Alyona обратилась к согражданам в связи с протестами в США.

Она убеждена, что украинцам стоит прежде всего обратить внимание на проблемы в своей стране.