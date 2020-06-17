Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак озвучив свою позицію в конфлікті України і РФ

Його слова наводять російські ЗМІ.



Бринзак впевнений, що два народи не винні в сформованій ситуації, а вся відповідальність лежить на політиках.

"Я не приховую, що не збираюся рівняти всіх росіян під одну гребінку. Погані люди є і у нас. Це не патріотизм, коли одягнув вишиванку і клянешся в любові до України. Вважаю, що зробив для нашої держави трохи більше, ніж безліч тих депутатів, які одягаються на засідання парламенту у вишиванки, а там вирішують свої темні справи", - зазначив він.

Також він вважає, що українці і росіяни за спиною мають спільні справи.

"Я теж в тих колах обертаюся, знаю, хто чим дихає і бачу, що вони лукаві – на публіці вороги, а без камер обіймаються і разом займаються бізнесом. Я так не можу. Звик виконувати свою роботу без зайвого піару", - уклав він.

Одеський журналіст і телеведучий Борис Бурда дотримується схожої думки. За його словами, у конфлікті винні обидві сторони.

"Конфліктна ситуація між нашими державами – найскладніша, яка тільки могла бути. І її, безумовно, треба вирішувати, а як саме - це прерогатива дипломатів. Я підкреслю, що в цьому конфлікті, як і в будь-якому іншому, є дві сторони, несуть рівну відповідальність – Росія і Україна", - зазначив він в одному з інтерв'ю.

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