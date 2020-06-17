Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак озвучил свою позицию в конфликте Украины и РФ

Его слова приводят российские СМИ.



Брынзак уверен, что два народа не виновны в сложившейся ситуации, а вся ответственность лежит на политиках.

"Я не скрываю, что не собираюсь равнять всех россиян под одну гребенку. Плохие люди есть и у нас. Это не патриотизм, когда надел вышиванку и клянешься в любви к Украине. Считаю, что сделал для нашего государства чуть больше, чем множество тех депутатов, которые одеваются на заседание парламента в вышиванки, а там решают свои темные дела", - отметил он.

Также он считает, что украинцы и россияне за спиной имеют общие дела.

"Я тоже в тех кругах вращаюсь, знаю, кто чем дышит и вижу, что они двуличные – на публике враги, а без камер обнимаются и вместе занимаются бизнесом. Я так не могу. Привык выполнять свою работу без лишнего пиара", - заключил он.

Одесский журналист и телеведущий Борис Бурда придерживается похожего мнения. По его словам, в конфликте виноваты обе стороны.

"Возникшая конфликтная ситуация между нашими государствами – самая сложная, какая только могла быть. И ее, безусловно, нужно решать, а как именно - это прерогатива дипломатов. Я подчеркну, что в этом конфликте, как и в любом другом, есть две стороны, несущие равную ответственность – Россия и Украина", - отметил он в одном из интервью.

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