Співак і лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинец висловився про позиції артистів у конфлікті з РФ

Свою думку він озвучив в інтерв'ю Karabas LIVE.

За його словами, колегам потрібно обмірковувати заздалегідь сказане.

"Тому що його почують не два-три співрозмовника на кухні, а мільйони людей. За слова потрібно відповідати. І неможливо бути поза політикою взагалі - треба сформулювати для себе якусь позицію і щодо неї жити", - впевнений співак.

Крім того, він упевнений, що нейтралітету не може бути в ситуації, що склалася між країнами.

"Ти чи "за" або "проти". Коли у нас буде мир, тоді буде і час для тривалих дискусій. А зараз треба бути прозорим у своїй позиції", - вважає він.

Також співак висловив досить тверду позицію стосовно Криму.

"Якщо ти, наприклад, прийшов на інтерв'ю і тобі задають питання, май силу відповідати на нього. Якщо запитують, чий Крим, а ти вважаєш його російським, то збирай валізи і їдь звідси", - резюмував музикант.

Раніше український співак Віталій Козловський висловився про анексію Кримського півострова.

