Співак і лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинец висловився про позиції артистів у конфлікті з РФ
Свою думку він озвучив в інтерв'ю Karabas LIVE.
За його словами, колегам потрібно обмірковувати заздалегідь сказане.
"Тому що його почують не два-три співрозмовника на кухні, а мільйони людей. За слова потрібно відповідати. І неможливо бути поза політикою взагалі - треба сформулювати для себе якусь позицію і щодо неї жити", - впевнений співак.
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Крім того, він упевнений, що нейтралітету не може бути в ситуації, що склалася між країнами.
"Ти чи "за" або "проти". Коли у нас буде мир, тоді буде і час для тривалих дискусій. А зараз треба бути прозорим у своїй позиції", - вважає він.
Також співак висловив досить тверду позицію стосовно Криму.
"Якщо ти, наприклад, прийшов на інтерв'ю і тобі задають питання, май силу відповідати на нього. Якщо запитують, чий Крим, а ти вважаєш його російським, то збирай валізи і їдь звідси", - резюмував музикант.
Раніше український співак Віталій Козловський висловився про анексію Кримського півострова.
Так, він повідомив, що для нього немає різниці, чий Крим український чи російський. На думку співака, найважливіше, щоб люди були живими і здоровими.
Також Козловський висловив жаль, що він не може приїхати в окупований Російською Федерацією Крим, де у нього залишається дуже багато шанувальників.
Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.
Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.
Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.