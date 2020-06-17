Певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец высказался о позиции артистов в конфликте с РФ
Свое мнение он озвучил в интервью Karabas LIVE.
По его словам, коллегам нужно обдумывать заранее сказанное.
"Потому что его услышат не два-три собеседника на кухне, а миллионы людей. За слова нужно будет отвечать. И невозможно быть вне политики вообще - надо сформулировать для себя какую-то позицию и в отношении нее жить", - уверен певец.
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Кроме того, он уверен, что нейтралитета не может быть в сложившийся ситуации между странами.
"Ты или "за" или "против". Когда у нас будет мир, тогда будет и время для длительных дискуссий. А сейчас надо быть прозрачным в своей позиции", - считает он.
Также певец выразил довольно твердую позицию в отношении Крыма.
"Если ты, например, пришел на интервью и тебе задают вопрос, имей силу отвечать на него. Если спрашивают, чей Крым, а ты считаешь его российским, то собирай чемоданы и езжай отсюда", - резюмировал музыкант.
Ранее украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крымского полуострова.
Так, он сообщил, что для него нет разницы, чей Крым украинский или российский. По мнению певца, самое важное, чтобы люди были живыми и здоровыми.
Также Козловский высказал сожаление, что он не может приехать в оккупированный Российской Федерацией Крым, где у него остается очень много поклонников.
Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.
Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.
Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.