Певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец высказался о позиции артистов в конфликте с РФ

Свое мнение он озвучил в интервью Karabas LIVE.

По его словам, коллегам нужно обдумывать заранее сказанное.

"Потому что его услышат не два-три собеседника на кухне, а миллионы людей. За слова нужно будет отвечать. И невозможно быть вне политики вообще - надо сформулировать для себя какую-то позицию и в отношении нее жить", - уверен певец.

Кроме того, он уверен, что нейтралитета не может быть в сложившийся ситуации между странами.

"Ты или "за" или "против". Когда у нас будет мир, тогда будет и время для длительных дискуссий. А сейчас надо быть прозрачным в своей позиции", - считает он.

Также певец выразил довольно твердую позицию в отношении Крыма.

"Если ты, например, пришел на интервью и тебе задают вопрос, имей силу отвечать на него. Если спрашивают, чей Крым, а ты считаешь его российским, то собирай чемоданы и езжай отсюда", - резюмировал музыкант.

Ранее украинский певец Виталий Козловский высказался об аннексии Крымского полуострова.

