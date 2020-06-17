Відомий російський письменник Володимир Сорокін прокоментував політичну ситуацію у Росії і спрогнозував її майбутнє

За словами письменника, горілка для росіян є чимось на зразок "броні", яку вони носять, коли виходять з дому.

Таку думку він озвучив під час інтерв'ю 2016 року німецькій газеті die Tageszeitung, передає Inopressa.

"Ця броня дозволяє людям не підпускати до себе сувору повсякденність і державу. В цьому відношенні настільки ж важливий і мат. Це мова народу, на яку держава просто не може вплинути. Горілка і мат - це допінг російського народу", - пояснює письменник.

Коментуючи нинішню ситуацію в Росії, Сорокін заявив, що "в Росії запанувала дуже тяжка політична атмосфера і назріває важка економічна криза".

"Люди починають розуміти, що краще вже не стане. У народу дуже погані настрої. Люди розуміють, що в цій країні не буде нормального майбутнього. І вони розуміють, що і Путін не знає рішення. А це дуже небезпечна ситуація", - упевнений росіянин.

Більше того, письменник спрогнозував розпад Росії. Тим більше, що такий сценарій вже був описаний Сорокіним в одному з його творів.

"Розпад вже почався. В Росії існує піраміда влади, на вершині якої знаходиться один-єдиний чоловік. Вся справа в тому, що подібне державне утворення не здатне нормально функціонувати. Його може врятувати тільки насильство. Але широкомасштабний терор на кшталт того, що був під час правління Сталіна, сьогодні вже неможливий. Ось тому Росія і розпадеться", - резюмував він.



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