Навіть росіяни помітили, що після анексії жити в Криму стало набагато гірше

Як повідомляє Politeka.net, про це громадянка Росії розповіла під час бесіди з блогером Андрієм Луганським (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За словами росіянки, за час окупації жителі Криму змінилися далеко не в кращу сторону. Зараз там некомфортно перебувати.

"Люди там були відкриті, близькі. А от коли Крим став Росією… Ми ось два роки приїжджаємо - і людей "наших" немає, які близькі нам по душі… Для мене це було великою мукою", - повідомила дівчина з Ростова.

Вона зізналася, що на окупованому півострові живе її родичі, які вельми невтішно відгукуються про путінському режимі. Після захоплення в Криму не вистачає роботи і грошей, а ціни сильно піднялися. Росіянка вважає, що окупанти скористалися ситуацією з вигодою для себе і зовсім наплювали на потреби простих людей.

"У мене бабуся в Криму троюрідна, родичі живуть. Ось ми їздимо в Миколаївку, що недалеко від Євпаторії… І вони кажуть, що зараз, коли від'єднався він, заробітку немає, людей не стало, ціни аховские, пенсії маленькі", - зазначила громадянка РФ. - "Краще б залишався Україною. Людям було б добре. Вони просто зробили, як їм зручно, а людей взяли і викинули в ж*пу", - різко висловилася дівчина.

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