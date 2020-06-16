Відомий режисер-комедіограф Юрій Мамін розкритикував президента РФ Володимира Путіна

На його думку, обираючи Володимира Путіна, росіяни голосували за образ нової, розсудливої людини, але отримали правителя з синдромом колишнього бідняка і невгамовною жадобою до грошей.

Така заява прозвучала 2019 року у виданні Радіо Свобода.



За словами режисера, передача президентського поста від Єльцина до Путіна замість оздоровлення та очищення Росії, обернулася для росіян ще більшою жадобою влади до грошей.

"П'яний Єльцин, який міг писати на шасі літака в присутності зустрічаючої делегації, — це була ганьба для Росії. Такі речі розкладають населення. Так, Путін дав нові надії. Ми розраховували на те, що Путіним управляє здоровий глузд, а потім з'ясувалося, що його немає, у Путіна є тільки одне корисливість, бажання бідної людини з підворіття нахапати якомога більше для своєї компанії", — пояснив Мамин.

Режисер також зізнається, що зараз не бачить ніяких рецептів одужання для одурманненої Росії.

"Ніхто не вірить в совість, честь, в гідні людські якості, а всі займаються тільки користолюбством. Ненавидять верхівку, тому що вона багатша їх, але більшість хотіла б помінятися з ними місцями. Путін піде рано чи пізно, а що буде з цією одуреною, отруєною країною, яка була колись найбільш начитаною, а тепер Росія стала однією з найбільш неосвічених. Ну що тут робити?", - розповів він.

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