Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Владислав Ващук висловився про патріотизм в Україні



Слова легендарного захисника призводить Footboom.

Причиною його звернення стала критика його знімка, на якому він з'явився у вишиванці червоного кольору.



"Хто по-дружньому підколов, а хто і всерйоз перейнявся. Ось так і в країні. Якщо ти "правильний" патріот, "справжній", то вишиванка у тебе того кольору, синьо-жовта. І в Росії ти жодного разу не був. І говориш чистою українською, без суржиків там всяких. І навіть знаєш що там на Великому державному гербі зображено, і де в козака спис чи що там. На Майдані був, Героїв Небесної сотні по іменах знаєш", - почав він.

За словами колишнього футболіста, в суспільстві заведено ділити українців на "правильних і неправильних".

"Питання – куди подіти мільйони "неправильних"? Які люблять свою Батьківщину всім серцем. Свою Україну. Не носять вишиванок, "сепарів" і "совків", та й просто абсолютно байдужих до політики, але мріють жити добре? Куди подіти тисячі "неправильних" російськомовних українців, які пройшли АТО? Життя за Україну поклали? Добровільно прийшли в військкомат після Криму. Куди - люстрованих і скривджених, усунутих від годівниці, колишніх податківців, чиновників, ментів і т.д?", - задається питанням спортсмен.

Більш того, він упевнений, що патріотизм в людині проявляється не так, як заведено вважати в Україні.



"Куди подіти мільйони пенсіонерів, які мріють жити в Українській СРСР? "Чемодан, вокзал, Росія"? Нічого, що це наші ж батьки? Це і їхня країна, їхня земля, їхнє Україна. І ваша. І вони її люблять. Так, по-своєму, але люблять. Тому що іншої Батьківщини у них немає і не буде. Ви хочете мені сказати, що любов до Батьківщини залежить від кольору вишиванки? Дурниця. Вона або є, або немає", - вважає він.



Також він поділився, що означає "любити батьківщину" на його думку.



"Для мене особисто – фермер, який будує поле і ремонтує школу для дітей у своєму селі, набагато більший патріот, ніж ті, хто мовить з трибун про підтримку вітчизняного виробника та розвиток системи освіти. І нехай він не розмовляє чистою українською, а матірною російською, і вишиванку в очі не бачив, але для України робить те, що може і вміє. Лікар, що працює на швидкій за копійки – патріот. Тому що не їде в Європу в пошуках кращого життя, а рятує людей цілодобово", - зазначив Ващук.

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"У нас (В Україні - ред.), замість того щоб підіймати рівень життя, підіймають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - упевнений композитор.

Також ми повідомляли, що заслужений артист України і ведучий Олег Філімонов також оцінив патріотизм українців.

"Патріотизм потрібно показувати не тим, що« бити »себе в груди і кричати на всю округу« Слава Україні », а конкретними діями", - вважає Філімонов.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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